Sackermann gewinnt Bundespokal

Ole Sackermann hat den U17-Bundespokal im Beachvolleyball gewonnen. Der Leedener und sein Teamkollege Joke Johanning schlugen am Sonntag in drei Sätzen ihre Kontrahenten vom Westdeutschen Volleyball-Verband (WVV).

Das Turnier fand vom 1. Juli bis 3. Juli in Bottrop statt. Sackermann und Johanning waren als Favoriten ins Turnier gestartet. Dadurch hatten sie selbst sehr hohe Erwartungen und standen von Anfang an unter Druck.

Bis zum Halbfinale kamen die beiden sehr gut durch. Die Spiele gewann das Team innerhalb von zwei Sätzen. Im Halbfinale gegen ein Team aus Schleswig-Holstein gab es den ersten Dämpfer. Mit 18:20 ging der erste Satz verloren. Sackermann und Johanning gingen zwischen den Sätzen mit dem Trainer in die taktische Analyse. Sie einigten sich auf ein variantenreicheres Angriffsspiel. Mehr Aufschlagsdruck und mehr Bälle über außen. Die nächsten zwei Sätze gewannen die beiden mit 15:11 und 15:7. Zwischen den Spielen schauten sich die zwei 16-Jährigen vom Nordwestdeutschen Volleyball-Verbund (NWVV) ihre Gegner an, um zu entscheiden, wer im gegnerischen Team bespielt wird.

Finale über drei Sätze

Im Finale traten Ole Sackermann und Joke Johanning gegen das Team Hikel/Weissenbach (NRW) an. Der Leedener und sein Teamkollege gewannen den ersten Satz mit 15:11, doch kamen Hikel und Weissenbach im zweiten Satz mit 15:9 zurück. Den letzten Satz entschieden Sackermann und Johanning mit 15:12 für sich und sicherten sich damit den Bundespokal.

Und so schaute der 2,02 Meter große Blocker auf das Turnier zurück. Er bemängelte die chaotische Organisation des Turniers, ist aber froh über die Erfahrungen, die er in Bottrop gemacht hat. Sackermann betonte, wie wichtig das Lernen des Umgangs mit neuen Drucksituationen gewesen sei – Sackermann und Johanning spielen üblicherweise in A-Cups gegen erwachsene Kontrahenten. Dort treten sie als Außenseiter an, die Erwartungshaltung ihnen gegenüber ist geringer.

Seit einem Jahr formen Sackermann und Johanning ein Team für den NWVV.