Tecklenburgs Pokalreise ist beendet

Tecklenburgs Innenverteidiger Yalcin Emekci und der Riesenbecker Noah Völkert lieferten sich nicht nur in dieser Szene rassige Zweikämpfe. Links verfolgt TuS-Torschütze Berkant Samanci dieses Duell.

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg hat den Sprung ins Kreispokalfinale verpasst. Beim klassentieferen A-Ligisten Teuto Riesenbeck musste Bezirksligist TuS am Mittwochabend in eine 2:3 (1:0)-Niederlage einwilligen. Klaus Bienemann erwies sich nach dem Spiel als fairer Verlierer: „Wir müssen das Ergebnis akzeptieren. Wir haben den Sieg ein Stückchen weniger gewollt als Teuto. Deshalb Glückwunsch an Riesenbeck.“