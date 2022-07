Veränderungen bei allen Vereinen

Bis zum heutigen 30. Juni muss sich bei seinem alten Club abmelden, wer sich einem neuen anschließen will. Eine Übersicht über das, was sich bei den heimischen Bezirksligisten und überkreislich spielenden Frauen-Teams getan hat.

Der 30. Juni ist der Stichtag, dann endet im Amateurfußball die Wechselperiode. Wer seinen Verein verlassen möchte, muss sich bis zum letzten Tag im Juni abgemeldet haben, um sich einem neuen Club anschließen zu können. Bei den überkreislich kickenden Mannschaften des Tecklenburger Landes hat sich im Frauen- und Männer-Bereich einiges getan.

Eine Überraschung gab es kurz vor Toreschluss noch, als bekannt wurde, dass Allrounder Tom Bovenschulte den TuS Recke verlässt und sich dem SC Altenrheine anschließt. Dort ist der Ex-TuS-Coach Marc Wiethölter Trainer. Bovenschulte hatte mehrere Angebote vorliegen, ehe er sich für den SCA entschied. Mit Max Mause von Emsdetten 05 hat der TuS allerdings einen richtig guten defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet.

Dass Steffen Büchter als Ex-Trainer der ISV-Reserve Heiko Becker beerbt und künftig die erste Mannschaft in der Bezirksliga betreut, ist seit längerem bekannt. Dass muss Büchter ohne Philip Hölscher, dem langjährigen Co-Trainer von Heiko Becker, tun. Hölscher wechselt zum Liga-Konkurrenten SuS Neuenkirchen 2, um fortan dort als Co-Trainer zu arbeiten. Aufsteiger Teuto Riesenbeck freut sich über vier Zugänge, unter anderem Angreifer Julin Muthulingam vom Bezirksliga-Absteiger SC Hörstel. Trotz Abstiegs in der Bezirksliga bleiben auch Florian Schulte (Arminia Ibbenbüren) und Durim Krasniqi (Cheruskia Laggenbeck), die sich dem TuS Graf Kobbo Tecklenburg anschließen.

Bei den Frauenmannschaften saust das Wechselkarussell meist nicht so schnell wie bei den Männern. Aber auch bei den TE-Kickerinnen in der Westfalen-, Landes- und Bezirksliga hat sich einiges getan. Vor allem Landesligist TuS Recke wartet mit einigen Veränderungen auf. Prominenteste Neuverpflichtung ist Imke Eversmeyer von BW Hollage (Oberliga Niedersachsen).

Eine Übersicht der Spielerwechsel der TE-Teams in der Bezirksliga sowie der überkreislich aktiven Frauenmannschaften.

BEZIRKSLIGA

IBBENBÜRENER SV

Abgänge: Kevin Hagemann (Borussia Emsdetten) , Phillip Winkler (Pausiert/Karriereende

Zugänge: Sebastian Hörst (SV Meppen 2), Ole Schürbrock (SC Preußen Lengerich), Niklas Pollok , Jost Feldhaus (Reserve) Lennart Bladt, Dominik Sander (eigene A-Jugend)

Trainer: Steffen Büchter (neu)

Co-Trainer: Simon Kock (neu)

Trainingsauftakt: 29. Juni

Testspiele: Trainingslager vom 1. - 3. Juli in Nordhorn, 2. Juli in Nordhorn gegen Olympia Laxten, 10. Juli (11 Uhr) beim VfL Osnabrück U19, 12. Juli (19.30 Uhr) beim SC Halen, 16. Juli (13 Uhr) bei Borussia Emsdetten, 21. Juli (19.15 Uhr) bei Cheruskia Laggenbeck, 24. Juli (13 Uhr) gegen Eintracht Mettingen), 31. Juli Vorbereitungsturnier in Büren, 7. August (15 Uhr) beim SC Altenrheine, Pokalspiel gegen Teuto Riesenbeck noch nicht terminiert.

TUS RECKE

Abgänge: Patrick Vocks (Laufbahnende), Tom Bovenschulte (SC Altenrheine)

Zugänge: Max Mause (Emsdetten 05), Moritz Kellermeier, Jan von den Driesch, Matti Witthake, Lukas Etgeton, Kevin Frackowiak (alle eigene U19), Noah Goecke (Reserve)

Trainer: Henrik Börgel und Thomas Mersch (seit Sommer 2020)

Trainingsauftakt: 12. Juli.

Testspiele: 13. Juli (19 Uhr) bei GW Steinbeck, 16. Juli Volksbank-Cup in Halen, 20. Juli (19.30 Uhr) gegen Haselünner SV, 23. Juli (15 Uhr) gegen Borussia Emsdetten, 3. August (19.30 Uhr) bei Cheruskia Laggenbeck, 6. August Provinzial-Cup in Recke; Pokalspiel in Hörstel noch nicht terminiert.

TEUTO RIESENBECK

Abgänge: Christoph Plake (SC Dörenthe), Jona Langer (hört auf) Felix Knöfel (Reserve), Simon Helmig, Oliver Lampe (beide Karriereende)

Zugänge: Julin Muthulingam (SC Hörstel), Tobias Schürbrock (Eintracht Mettingen), Malte Rüter, Lukas Bertram (eigene Jugend)

Trainer: Dennis Esch, Niklas Plake (beide seit 2020)

Trainingsauftakt: 5. Juli

Testspiele: 6. Juli (19.30 Uhr) gegen Borussia Münster, 16. Juli (12 Uhr) beim SC Spelle-Venhaus U23, 23. Juli (14 Uhr) bei Fortuna Emsdetten, 26. 19.30 Uhr) bei Cheruskia Laggenbeck, 29. Juli (18.30 Uhr) beim SC Halen, 6. August (13.30 Uhr) gegen TuS Laer, 7. August (15.30 Uhr) gegen Osnabrücker SC.

TGK TECKLENBURG

Abgänge: Maurice Tia (SC Preußen Lengerich), Timon Ziegler (Reserve)

Zugänge: Florian Schulte (Arminia Ibbenbüren), Karam Trad (SF Lotte U23), Durim Krasniqi (Cheruskia Laggenbeck), Premtim Gashi (SC Peckeloh), Mete Yilmaz (VfL Ladbergen) Jan Hanke, Harrison Dinda, Ben Stegemann (alle eigene U19)

Trainer: Klaus Bienemann (9. Jahr) und Julian Lüttmann (4. Jahr)

Trainingsauftakt: 4. Juli

Testspiele: 7. Juli bei ISV 2, 10. Juli gegen TuS Hiltrup 2, 15. Juli gegen Türkgücü Osnabrück, 16. Juli Volksbank-Cup in Halen, 19. Juli (19.30 Uhr) beim SC Altenrheine, 24. Juli (13 Uhr) bei Borussia Emsdetten, 31. Juli BA-Cup in Rheine, 3. August gegen SC Halen, 5. - 7. August Trainingslager in Nordhorn, 7. August Pokalspiel bei Preußen Lengerich

FRAUEN-WESTFALENLIGA

ARMINIA IBBENBÜREN

Abgänge: Pauline Watts (unbekannt)

Zugänge: Johanna Hagedorn (Schwarz-Weiß Esch), Svea Eggemeier (eigene B-Mädchen)

Trainer: Bruno Graw (neu)

Trainingsstart: 14. Juli

Testspiele: 17. Juli (13 Uhr) gegen SV Suddenorf-Samern, 30. Juli (16 Uhr) beim Osnabrücker SC, 7. August (14 Uhr) gegen SV Heidekraut Andervenne, 13. August (16 Uhr) gegen TSG Burg Gretesch.

FRAUEN-LANDESLIGA

ARM. IBBENBÜREN 2

Abgänge: Paulina Pollok (ISV)

Zugänge: Johanna Südfeld (Preußen Lengerich)

Trainer: Katharina Eiter (im 4. Jahr)

Trainingsstart: 19. Juli

Testspiele: 24. Juli (11 Uhr) gegen SG Listrup/Leschede, 7. August (11 Uhr) SV Harderberg, 12. August (19.15 Uhr) gegen TuS Glane, 14. August (15 Uhr) bei BV Werther.

TUS RECKE

Abgänge: Helen Goecke (Reserve), Hannah Weinkamp (Karriereende), Louisa Stapper, Vivien Titz, Hanna Weinkamp (alle pausieren vorerst)

Zugänge: Imke Eversmeier (BW Hollage), Joline Konermann, Lea Sophie Lindemann (beide B-Mädchen Arminia, vorher SG Recke Steinbeck), Valmire Hiseni (Reserve), Antonella Hampel, Emily Pötter (beide eigene B-Mädchen)

Trainer: Andreas Kleine (seit Januar 2019)

Spielende Co-Trainerin: Carmen Rieke

Trainingsstart: 15. Juli

Testspiele: 23. Juli (16 Uhr), beim SV Spelle-Venhaus, 29. Juli (19.30 Uhr) bei SG Lohne/Wietmarschen, 31. Juli (13.30 Uhr) gegen BW Hollage, 6. August (15 Uhr) bei DJK Bunnen, 12. August (19.30 Uhr) beim VfL Billerbeck, 17. August (19 Uhr) gegen SV Harderberg; Pokal bei SG DReierwalde/Hörstel noch nicht terminiert

FRAUEN-BEZIRKSLIGA

SW ESCH

Abgänge: Tanja Guzberg (Borussia Emsdetten), Johanna Hagedorn (Arminia)

Zugänge: Ahlam Khdir, Hazno Khdir, Victoria Schwesig (alle Saerbeck), Annika Halstenberg (BSV Brochterbeck), Nadine Hellerberg (GW Steinbeck), Jennifer D’Errico (GW Rheine)

Trainer: Frank Asche (neu)

Trainingsstart: 26. Juli

Testspiele: 29. Juli (19 Uhr) gegen Brochterbecker SV, 3. August (19.30 Uhr) bei BW Hollage 2, 7. August (11 Uhr) bei SV Heidekraut Andervenne 2, 12. August (19.30 Uhr) Pokal bei Stella Bevergern, 16. August (19.30 Uhr) gegen Concordia Emsbüren, 21. August (11 Uhr) gegen SVC Laggenbeck

WESTFALIA HOPSTEN

Abgänge: keine

Zugänge: keine

Trainer: Daniel Thele (neu)

Co-Trainer: Christoph Huesmann

Trainingsstart: 15. Juli

Testspiele: 23. Juli (16 Uhr) gegen Osnabrücker SC 2, 30. Juli (14 Uhr) gegen TuS St. Arnold, 3. August (19 Uhr) gegen Borussia Emsdetten, 13. August (16 Uhr) gegen SG Ballsport Eversburg, 14. August (14 Uhr) gegen DJK Mauritz, 21. August (13 Uhr) gegen Bevergern

IBBENBÜRENER SV

Abgänge: keine

Zugänge: Paulina Pollok (DJK Arminia Ibbenbüren 2), Liliane Kvasnin, Vanesa Qoraj, Venera Qoraj (alle eigene Jugend)

Trainer: Marc Zahmel (seit 2020), Sascha Krekeler (seit 2017)

Co-Trainer: Philipp Brink (seit 2018)

Trainingsstart: 18. Juli

Testspiele: 24. Juli BSV Brochterbeck, 29. Juli Borussia Emsdetten, 31. Juli TSG Burg Gretesch 2, 14. August Fortuna Gronau

TEUTO RIESENBECK

Abgänge: keine

Zugänge: Laura Rüschhoff (Stella Bevergern)

Trainer: Jürgen Stockmann, Reinhard Heuer (seit 2021, Theresa Bosse (neu)

Trainingsstart: 11. Juli

Testspiele: 31. Juli (13 Uhr) TuS Saxonia Münster, 3. August (19.30 Uhr) beim Münster 08, 10. August (19.30 Uhr) gegen Recke 2