3:0 gegen SV Drensteinfurt – Fahri Malaj erlöst sich und die SG Telgte

as 1:0 kurz vor der Halbzeit: Kevin Wolf trifft mit einer Direktabnahme gegen den Drensteinfurter Keeper Steffen Scharbaum.

Unglücklich in einigen Aktionen, aber immer mit vollem Einsatz. Fahri Malaj, das war deutlich zu sehen, wollte den Bann endlich brechen. Er wollte an diesem Sonntag im Takko-Stadion sein erstes Saisontor erzielen. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der Stürmer, der Toptorjäger der SG Telgte in der Vorsaison, erlöst. Malaj traf zum 2:0, das war die Vorentscheidung. Der Fußball-Bezirksligist gewann gegen den SV Drensteinfurt mit 3:0 (2:0). Verdient, aber zu hoch.

Lange Zeit war das Spiel aus Telgter Sicht sehr zäh. Die Gastgeber spielten zu unpräzise, um den Tabellenvorletzten groß in Gefahr zu bringen. Kreativ bleiben die SG-Trainer Frank Plagge und Jan Plagge bei der Besetzung der Abwehrpositionen. Angesichts der Personalknappheit stellten sie diesmal Mittelfeldmann Joao Moreira in die Innenverteidigung. Der Portugiese leitete den Führungstreffer kurz vor der Pause ein. Bei der folgenden Flanke von Niclas Tewes stand Kevin Wolf am langen Pfosten blank und nahm den Ball direkt – 1:0 (41.). Arbnor Jashari und Malaj hätten kurz darauf nachlegen können.

Drensteinfurt blieb in der zweiten Halbzeit dran, auch durch einige Fehler in der Telgter Abwehr. SG-Keeper Sebastian Neukötter war immer wieder rechtzeitig zur Stelle. Die Hausherren hatten viel Platz zum Kontern, wussten damit aber nicht viel anzufangen – bis Josef Maffenbeier kam. Ein Bezirksligist, der dieses Energiebündel noch einwechseln kann, darf sich glücklich schätzen. Erst legte Maffenbeier den Ball maßgeschneidert in den Lauf von Malaj, der dann sein erstes Tor bejubelte (76.). Kurz vor Schluss bedankte sich Malaj mit der Vorbereitung zum 3:0 durch Maffenbeier (90.).

„ »Wichtig war, dass wir mal wieder gewonnen haben.« “ Frank Plagge

„Es war zäh, klar, aber wichtig war, dass wir mal wieder gewonnen haben“, sagte Frank Plagge. „Wir haben wenig zugelassen. Nach vorne fehlten uns aber lange Zeit die Umschaltaktionen.“

Thorsten Heinze wirkte enttäuscht. „Das war gefühlt kein 0:3“, so der SVD-Coach. „Wir haben einige Geschenke bekommen, haben es dann aber nicht konsequent ausgespielt. Es fehlte immer der letzte Pass.“

SG: Neukötter – Hagedorn, Schwienheer, Moreira, Kleinherne – Röös, Lubeseder, Wolf (78. Ad. Krasniqi), Tewes – Malaj, Jashari (72. Maffenbeier). Tore: 1:0 Wolf (41.), 2:0 Malaj (76.), 3:0 Maffenbeier (90.).