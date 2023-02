3000 Euro für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Mehmet Kara war am Freitagabend im Telgter Takko-Stadion zu Gast. Anlass war ein Benefizspiel zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Dabei kam eine schöne Gesamtsumme an Spendengeldern zusammen.

Gemeinsam und mit einer großen türkischen Fahne in der Hand liefen die Alten Herren der SG Telgte sowie die Hobbymannschaft des Moschee-Vereins zum Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien auf den Kunstrasenplatz ein. Prominentester Akteur in Reihen des Moschee-Vereins war Ex-Profi Mehmet Kara, der wie versprochen aus Kamen in die Emsstadt gekommen war.

15 Treffer - 150 Zuschauer

Trotz des schlechten Wetters hatten etwa 150 Zuschauer den Weg zum Sportplatz gefunden. Sie sahen ein faires Match mit vielen sehenswerten Treffern, das die türkische Auswahl letztlich mit 10:5 zu ihren Gunsten entschied. Nach dem Spiel wurde bis weit in den Abend hin­ein gemeinsam gefeiert, wobei beide Aufgebote eine Wiederholung dieser Begegnung bei schönerem Wetter vereinbarten.

Ehemaliger Preußen-Spieler zu Gast

Etwa 1600 Euro kamen durch den Verkauf von Döner und Getränken sowie spontane Spenden zusammen, weitere 200 Euro durch Spenden von Privatleuten, die nicht vor Ort anwesend sein konnten, den SG-Vorsitzenden Stephan Dietzmann aber im Vorfeld kontaktiert hatten. 500 Euro stammten zudem von den Kleinen Helden, die dieses Geld bei Hallenturnieren am 11. und 12. Februar eingenommen hatten. Die Alten Herren I und II haben dann – jeweils zur Hälfte – die Gesamtsumme auf 3000 Euro aufgerundet.

Familie Budak, die auch den Kontakt zum ehemaligen Preußen-Spieler Mehmet Kara hergestellt hatte, organisierte nicht nur die Zubereitung und den Verkauf von Döner, sondern sie hatte auch auch das Fleisch als Spende durch einen Vorlieferanten beigesteuert sowie Brot, Salate und Tsatsiki aus eigener Tasche angeliefert und zubereitet.