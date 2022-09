68 Tore in der Sauna – TV Friesen Telgte besiegt Reckenfeld/Greven

Mehr als 150 Zuschauer sorgten für eine schöne Kulisse im ersten Saisonspiel. Die Dreifachhalle in Telgte war aufgeheizt wie eine Sauna, dafür sah das Publikum aber auch 68 Tore. Der TV Friesen gewann deutlich gegen die Handballfreunde Reckenfeld/Greven.

Was für eine Gemme in der Dreifachhalle. Die Luft war zum Schneiden am Sonntagabend im ersten Saisonspiel der Telgter Handballer. Viel Zeit, sich mit diesem Sauna-Feeling zu beschäftigen, hatten die Zuschauer aber nicht. Dafür passierte zu viel. 68 Tore fielen zum Start der neuen Münsterlandliga. Der TV Friesen gewann gegen die Handballfreunde Reckenfeld/Greven deutlich mit 38:30 (19:12).