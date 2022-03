Alte Liebe – Mario Zohlen kehrt zur SG Telgte zurück

Immer wieder hat Mario Zohlen bei seinem Abschied als Trainer der SG Telgte im Sommer 2020 betont, wie sehr ihm dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Nur eine Nettigkeit dieses höflichen Mannes aus alter Verbundenheit? Nein, ganz offenbar nicht. Die alte Liebe ist nicht erloschen. Der Münsteraner kehrt zur neuen Saison an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Zohlen wird beim Fußball-Bezirksligisten Nachfolger seines Nachfolgers Frank Busch. Und SG-Spieler Jan Plagge wird Co-Trainer.

Diese überraschende Konstellation gab am Freitag Martin Ritz bekannt. „Eher durch zufällige Zufälle sind wir zusammengekommen“, erklärt der Sportliche Leiter der SG. „Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt. Von allen Möglichkeiten sind wir mit Mario und Jan auf den größten gemeinsamen Nenner gekommen.“ Für Ritz wichtig: „Es gibt keine große Eingewöhnungsphase. Mario kennt die Mannschaft noch ein bisschen, Jan ist Bestandteil dieser Mannschaft.“

Defensivspieler Jan Plagge übernimmt mehr Verantwortung bei der SG. Foto: Kock

Zohlen stand von 2016 bis 2020 in Telgte an der Seitenlinie, im ersten Jahr gemeinsam mit Jan Lauhoff und die anderen drei Spielzeiten hauptverantwortlich. Plagge ist Telgter und hat immer bei der SG gekickt – bis auf eine Saison noch als A-Jugendlicher beim Männer-A-Kreisligisten SC DJK Everswinkel mit seinem Vater Frank als Trainer.

„Ich freu’ mich riesig auf die Rückkehr“, sagt Zohlen. Seit 2020 stand er bei Schwarz-Weiß Havixbeck in der Verantwortung. Für die kommende Saison hatte er dem A-Kreisligisten schon seine Zusage gegeben. Vor drei Wochen machte der 49-Jährige einen Rückzieher. „Ich hatte lange mit mir gerungen. Aber vor allem was die Kaderbreite für die nächste Saison betrifft, war mir das alles zu wenig“, erklärt der Übungsleiter. Und betont: „Das habe ich völlig losgelöst von Telgte entschieden. Zu diesem Zeitpunkt gab es nullkommanull Kontakt zur SG.“

„ »Telgte ist etwas Besonderes, da kribbelt es einfach bei mir.« “ Mario Zohlen

Der kam später. „Telgte ist etwas Besonderes, da kribbelt es einfach bei mir.“ Vor zwei Jahren hatte er das Gefühl, dass „die Luft raus war zwischen Mannschaft und Trainer“. Das sei jetzt wieder anders. „Die zwei Jahre Trennung waren gut.“ Dass sein alter und künftiger Club als Tabellendritter eine starke Saison spielt, setzt ihn nicht unter Druck. „Das ist Wahnsinn, richtig gut. Aber in unseren Gesprächen war das gar kein Thema.“ Der Kader bleibe „zu 95 Prozent zusammen“, erklärt Ritz.

Wichtig sei ihm „die Personalie Jan Plagge“, sagt Zohlen. „Das nehme ich super dankend an. Jan und ich hatten ein enges Verhältnis und wir haben beim Fußball denselben Ansatz. Das wird mir guttun und das wird der Mannschaft guttun.“

„ »Das ist ein ganz spannendes Duo.« “ Martin Ritz über das Trainergespann

„Das ist ein ganz spannendes Duo“, sagt Ritz. „Sie kennen sich, sie vertrauen sich“, so der Sportliche Leiter. Der Vorschlag, dem 26-jährigen Defensivspieler mit der sauberen Technik und dem guten Auge mehr Verantwortung zu übertragen, kam von dessen Teamkollegen. Er sei „auf dem Platz eine Art Dirigent, der in der Mannschaft akzeptiert wird“, so Ritz. „In unseren Gesprächen sind die Ideen nur so aus ihm herausgesprudelt.“

„Sehr reizvoll“ findet Plagge seine Aufgabe. Dass er selbst weiterspielt, „war eine Vor­aussetzung meinerseits und wurde auch von allen gewünscht“, so der B-Lizenzinhaber. Seit seinem Abitur engagiert er sich in der Jugendabteilung des SC Preußen Münster, derzeit als Teammanager der U 13. Diese Funktion übernimmt der Student in der nächsten Saison in der U 12 des SCP – parallel zu seinem neuen Job bei der SG Telgte.