Altefrohne und das Leeze-Team sind „voll auf Kurs“

Knapp zwei Wochen lang hat sich das Team Leeze Factory Racing in Spanien für die Saison fit gemacht. Spontan meldete sich die Mannschaft aus Münster bei einem Rennen an. Patrick Altefrohne wurde Zweiter. Der Telgter trainierte zum zweiten Mal in diesem Jahr am Mittelmeer.

So lässt sich auch jede Schinderei gut aushalten. Zum zweiten Mal in diesem Jahr nutzte Patrick Altefrohne die angenehmen Temperaturen an der spanischen Mittelmeerküste, um sich in Form zu bringen. Im Januar hat der Radsportler des TV Friesen 14 Tage in Calpe, zwischen Valencia und Alicante, trainiert und mobil gearbeitet. Am Mittwochabend ist er mit seiner Münsteraner Mannschaft Leeze Factory Racing von einem knapp zweiwöchigen Trainingslager aus Spanien zurückgekehrt. Diesmal war er weiter nördlich nahe Barcelona.