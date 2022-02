Am Ende fehlt der SG Telgte-Wolbeck beim TVO Biggesee die Geduld

Auch mit nur acht Spielern zeigten die Telgte-Wolbeck Baskets beim Tabellendritten TVO Biggesee eine gute Leistung. Als sich die Gäste am Ende noch einmal herangekämpft hatten, fehlte ihnen die Geduld. Und die Cleverness, wie Trainer Marc Schwanemeier klagte.

Der TVO Biggesee hat in der Hinrunde im Schnitt 91 Körbe pro Spiel erzielt. Die Telgte-Wolbeck Baskets haben den Tabellendritten der 2. Regionalliga am Samstag unter diesen Wert gehalten. Zu einem Sieg hat das aber nicht gereicht. Die Spielgemeinschaft verlor in Olpe mit 65:80 (30:38).

Die Gäste reisten mit kleiner Belegschaft an. Kurzfristig sind noch Rafael Sierra und David Blome ausgefallen. Mardin Ahmedin ging angeschlagen in die Partie. „Wir haben auch mit acht Mann ordentlich gespielt“, bilanzierte Coach Marc Schwanemeier. „Aber der Gegner hat unsere Fehler eiskalt bestraft.“ Das Umschaltspiel von Biggesee, eine der großen Stärken des Aufstiegskandidaten, bekam Telgte-Wolbeck nicht in den Griff.

„ »Wir waren einfach nicht abgezockt genug.« “ Marc Schwanemeier

Die kleine Gäste-Truppe steckte den Fehlstart (0:9 und 5:19) gut weg. Als die Baskets ihren Rhythmus gefunden und in der Verteidigung auf Zone umgestellt hatten, verkürzten sie bis zum Ende des ersten Viertels auf 14:19 und glichen im zweiten Abschnitt zum 21:21 aus. Bis zum 28:29 nach 19 Minuten blieb die SG dran, ehe sich die Fehler wieder häuften und Biggesee mit seinen sauberen Gegenstößen über 38:30 auf 53:33 davonzog.

Die SG Telgte-Wolbeck schöpfte wieder Hoffnung, als sie auf 45:60 verkürzte und der Taktgeber der Hausherren, ein Amerikaner, nach fünf Fouls Feierabend hatte. Bis auf 57:63 kämpfte sich das Team heran, dann wollte es offenbar zu viel. Die Baskets spielten zu ungeduldig, blieben zwei Minuten ganz ohne Korberfolg und mussten Biggesee auf 57:72 ziehen lassen. Das war die Entscheidung. „In dieser Phase fehlte uns die Cleverness. Wir waren einfach nicht abgezockt genug“, ärgerte sich Schwanemeier. Sein Team erwartet am kommenden Samstag (19.30 Uhr) den SVD 91 Dortmund.

Telgte-Wolbeck: F. Blome (18), König (15), Schmidt (11), Weichsler (11), Patte (8), Anssari (2), Burrichter, Ahmedin.