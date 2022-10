Am Sonntag geht‘s in Rinkerode um B-Liga-Spitze

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Die Fußballerinnen der SG Westbevern/Telgte II haben ihre bisherigen sechs Begegnungen allesamt gewonnen. Am Sonntag geht‘s in Rinkerode um die Tabellenspitze in der Kreisliga B.

Die Fußballerinnen des SV Ems Westbevern stellen sich am Sonntag bei Spitzenreiter SV Rinkerode vor. Es geht um Platz eins in der Kreisliga B.

Bei der neu gebildeten Spielgemeinschaft Ems Westbevern/SG Telgte II kann Trainer Jürgen Roreger nach sechs Spieltagen in der Frauen-Kreisliga B von einer harmonischen Einheit sprechen. „Es hat sich sowohl im menschlichen Bereich als auch auf dem grünen Rasen eine gute Basis ergeben. Es hat sich spielerisch einiges getan, Fortschritte sind deutlich erkennbar. Und die Zahl der Teilnehmerinnen am Training passt. Dass alle sechs Spiele gewonnen wurden, stärkt natürlich auch den Zusammenhalt und das Selbstvertrauen auf dem Platz“, so der Übungsleiter. „Das Arbeiten mit dem Team macht Spaß.“

Klar sei aber auch, dass man sich in den Spielen der Kreisliga B freier entfalten könne, dadurch das Fußballspielen mehr zum Tragen komme. „Wir sind in vielen Bereichen auf einem guten Weg.“ Mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 26:4 belegt die SG Ems/Telgte II den zweiten Platz, punktgleich mit Tabellenführer SV Rinkerode. Am Sonntag um 15 Uhr geht‘s in Rinkerode um Platz eins. Saxonia Münster II (14 Zähler) ist diesen beiden Teams auf den Fersen.

„Die Saison ist lang. Man blickt natürlich gerne auf die Tabelle, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme. Die schweren Spiele gegen die in der Tabelle direkt hinter uns platzierten Mannschaften kommen noch. Da wollen wir unser Potenzial einbringen, das noch nicht ausgeschöpft ist.“

Der Emser Coach kann inzwischen auf einen Kader von 25 Spielerinnen bauen, wobei natürlich nicht alle Akteurinnen für jedes Match zur Verfügung stehen. Trainiert wird mittwochs in Telgte und freitags in Westbevern. Josie Warning und Mira Karrengarn führen gemeinsam mit fünf Treffern die interne Torschützenliste vor Jana Kolkmnann (3) an.