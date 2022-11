Anspruchsvolle Gruppe für die SG Telgte beim Ausber-Cup

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona wird vom 21. bis zum 23. Dezember (Mittwoch bis Freitag) der 28. Ausber-Cup in der Kehlbachhalle in Everswinkel ausgetragen. Beim Hallenturnier der DJK Rot-Weiß Alverskirchen gehen wieder 16 Mannschaften an den Start – allesamt aus dem Fußballkreis Münster-Warendorf. Dazu gehören die zweite Mannschaft von Preußen Münster, der Titelverteidiger von 2019, und Rekordsieger TuS Hiltrup.

Im Sportlerheim in Alverskirchen wurden nun die Gruppen ausgelost. Die SG Telgte spielt in der Gruppe D am Donnerstag (22. Dezember) ab 19 Uhr. Der Bezirksligist hat keine leichte Gruppe erwischt mit dem elfmaligen Turniersieger TuS Hiltrup (Westfalenliga), dem ambitionierten A-Kreisligisten Warendorfer SU und dem starken C-Ligisten IFC Warendorf. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Endrunde ein, die am Freitag (23. Dezember) um 18 Uhr beginnt. Die Gruppeneinteilungen:

Gruppe A: BSV Roxel, Borussia Münster, VfL Wolbeck, RW Milte.

Gruppe B: SC Preußen Münster II, GW Albersloh, TuS Ascheberg, RW Alverskirchen.

Gruppe C: Westfalia Kinderhaus, TuS Freckenhorst, BW Beelen, SC DJK Everswinkel.

Gruppe D: TuS Hiltrup, SG Telgte, Warendorfer Sportunion, IFC Warendorf.

Vom 16. bis 20. Dezember rollen die Bälle in der Kehlbachhalle für die Juniorinnen, Junioren, Frauen und Altherren.