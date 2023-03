Arbnor Jashari schießt SG Telgte zum Sieg gegen SV Hilbeck

Mit dem 5:2 gegen den SV Hilbeck feierte die SG Telgte den ersten Sieg 2023 in der Meisterschaft. Der Mann des Tages war SG-Stürmer Arbnor Jashari. Für Trainer Frank Plagge gehörte das Spiel „eher in die Rubrik Pleiten, Pech und Pannen“.

Der SV Hilbeck ist der Verein in der Fußball-Bezirksliga, gegen den die Serien der SG Telgte enden. Nach drei Siegen zum Saisonstart verlor die Sport-Gemeinschaft das Hinspiel in Werl mit 0:1. Am Sonntag revanchierte sich das Team des Trainerduos Frank Plagge/Jan Plagge mit einem verdienten 5:2 (2:1) gegen Hilbeck – nach drei Spielen Winterpause-übergreifend ohne Sieg.

Kleinherne trifft den Pfosten

Mann des Tages war Arbnor Jashari. Der Stürmer erzielte seine Saisontore Nummer neun, zehn und elf. Nachdem Josef Maffenbeier eine Chance ausgelassen hatte, köpfte Jashari eine Flanke von Lukas Kleinherne ins Tor (5.). Jashari war auch am 2:0 beteiligt, den Ball drückte Nikolas Bemben über die Linie (20.), nachdem sich Torwart und Verteidiger gegenseitig behindert hatten. Beim Hilbecker Anschlusstreffer machten die Telgter keine glückliche Figur (34.). Kleinherne hätte auf 3:1 stellen können, traf fünf Minuten vor der Pause aber den Pfosten.

Schnelle Antwort der SG

Die Gäste vergaben nach dem Seitenwechsel zwei große Möglichkeiten zum Ausgleich und trafen dann doch noch – durch Nils Rosenkranz ins eigene Tor (56.). Den hätte sonst aber auch Fahri Malaj gemacht. Beim 4:1 spielte Bemben sehr schön Jashari frei, der mit seinem dritten Streich an diesem Tag den Torhüter tunnelte (70.). Hilbeck verkürzte auf 2:4 (73.), nur eine Minute später dribbelte sich Jashari zum 5:2. Das war die Vorentscheidung.

„Der Sieg geht absolut in Ordnung“, sagte Frank Plagge und ergänzte angesichts einiger kurioser Szenen vor allem bei den Toren: „Das Spiel gehört eher in die Rubrik Pleiten, Pech und Pannen.“

SG: Kersten – Hagedorn, Moreira, J. Plagge, Kleinherne – Hitchcock – Bemben (73. Kosa), Röös (80. Droste), Maffenbeier (84. Schwienheer) – Malaj, Jashari. Tore: 1:0 Jashari (5.), 2:0 Bemben (20.), 2:1 Baetzel (34.), 3:1 Rosenkranz (Eigentor/56.), 4:1 Jashari (70.), 4:2 Fichera (73.), 5:2 Jashari (74.).