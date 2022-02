Auf die SG Telgte wartet ein ungemütliches Spiel beim SC Sönnern

Nicht Corona oder ein Sturm sind schuld, wenn die SG Telgte am Sonntag ab 15 Uhr nicht kicken kann. Sondern der Regen und der Umstand, dass der SC Sönnern nur einen Naturrasen zur Verfügung hat. Kann also sein, dass die Bezirksliga-Partie in Werl noch ausfällt.

Wovon Frank Busch erst mal nicht ausgeht. Der SG-Trainer hat in dieser Woche extra auf dem kleinen Rasen am Freibad üben lassen. Auf sein Team wartet beim abstiegsgefährdeten SC Sönnern eine ganz spezielle Aufgabe – eine ganz andere als zuletzt beim glorreichen 1:0-Sieg gegen Spitzenreiter Westfalia Soest.

„Der Platz ist klein, die Zuschauer sind nah dran. Und es werden viele lange Bälle gespielt“, sagt Busch. „Die Frage ist: Wer holt die zweiten Bälle und wer will unbedingt den Sieg?“ Sönnern braucht ihn dringender als der Tabellendritte Telgte. Die Gastgeber stehen auf dem 13. Platz, nur zwei Punkte vor einem Abstiegsrang. Im Hinspiel gewann die SG einen wilden Schlagabtausch mit 5:3.

Josef Maffenbeier, Torschütze gegen Soest, ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Zudem fallen Tom Dombrowsky (Urlaub), Felix Depner und Philipp Hartmann (beide verletzt) aus. Dafür sind Kapitän Martin Röös und Lars Schwienheer wieder dabei.