Auf die SG Telgte-Wolbeck wartet in Werne eine große Kulisse

Vor dem Saison-Endspurt sagt Marc Schwanemeier, der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets: „Wir gehen jetzt ein bisschen lockerer in die Spiele.“ Für das Match bei den LippeBaskets Werne ist das eine gute Taktik. Die Kulisse dort kann schon mal einschüchtern.

In der Oster-Spielpause konnten die Telgte-Wolbeck Baskets noch einmal alle Kräfte sammeln für den Endspurt. An den nächsten vier Samstagen steht die Spielgemeinschaft auf dem Feld, dann ist die Saison 2021/22 Geschichte. Zum Auftakt der finalen Phase gastiert das Team am morgigen Samstag (20 Uhr) bei den LippeBaskets Werne.

Ein kerniger Spruch, um seine Korbjäger noch einmal heiß zu machen, ist von Marc Schwanemeier nicht zu bekommen. „Wir gehen jetzt ein bisschen lockerer in die Spiele“, sagt der SG-Coach. Nur theoretisch kann seine Mannschaft noch aus der 2. Regionalliga absteigen. „Dann müssten wir alle Spiele verlieren und die anderen alle gewinnen.“ Schwanemeier weiß, dass das nicht passieren wird. „Wir würden gerne noch ein, zwei Plätze in der Tabelle gutmachen, aber personell sieht es leider nicht so rosig aus“, sagt der Trainer.

Es fehlen die großen Leute

Den Baskets fehlen vor allem die großen Leute. Leon Schmidt ist der einzig verbliebene Center. „Wir müssen als Team zusammenarbeiten und als Team die Rebounds holen“, fordert Schwanemeier. Robert Burrichter fehlt weiterhin, Rafael Sierra hat noch mit seiner Handverletzung zu kämpfen. Mit zehn Spielern fährt die SG Telgte-Wolbeck nach Werne.

Der Tabellenvierte hat zwar nach oben keine Perspektive mehr, schüchtert den Gegner zu Hause aber schon mal durch seine große Kulisse ein. In der Hinrunde verlor die SG einen Krimi gegen Werne mit 78:80.