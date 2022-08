Aufstiegs-Matchball für die Herren 40 der SG GW Telgte

Die Herren 40 der SG GW Telgte haben jetzt ihren Matchball in der Sommersaison. Mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die DJK SF Dülmen steigen die Grün-Weißen sicher in die Verbandsliga auf. Gegen Vorwärts Gronau verbuchten sie den sechsten Erfolg im sechsten Spiel.

Die Herren 40 der SG GW Telgte haben jetzt ihren Matchball in der Sommersaison. Mit einem Sieg im letzten Spiel am kommenden Samstag gegen die DJK SF Dülmen steigen die Grün-Weißen sicher in die Verbandsliga auf. „Da wollen wir den Sack zumachen, aber die Dülmener sind gut“, sagt Teamsprecher Rüdiger Kexel. Der Tabellenerste der Münsterlandliga schraubte seine Bilanz mit dem 8:1 gegen Vorwärts Gronau auf sechs Siege in sechs Partien. Deutlich gewannen die Telgter an den Positionen drei bis sechs mit Niko Thieme (6:0, 6:0), Frank Samel (6:2, 6:1), Miguel Lück (7:5, 6:1) und Andreas Böger (6:0, 6:0). Spannend waren die beiden Top-Einzel. Kexel an Position eins erkämpfte sich mit zwei sehr guten Tiebreaks einen 7:6, 7:6-Erfolg. Unglücklich verlor Sascha Bartz nach zweieinhalb Stunden mit 7:5, 4:6, 8:10. Die drei Doppel brachten Thieme/Markus Twickler, Samel/Thomas Rulle und Lück/Böger souverän nach Hause.