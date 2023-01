Bartz, Kexel und Rotter kommen ins Halbfinale

Zwei Spieler der SG GW Telgte standen bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften im Halbfinale der Herren-50-Konkurrenz. Eigentlich waren es sogar zweieinhalb, denn Cristian Rotter trat zwar für seinen Stammverein TC Union Münster an, hatte im vergangenen Sommer aber für die SG Grün-Weiß gespielt.

Den Titel holten sich aber weder Rotter noch die beiden Telgter, sondern der topgesetzte Peter Lenz mit einem 6:1, 6:1 im Finale gegen seinen Union-Kollegen Rotter. Der hatte im Viertelfinale den an Position zwei gesetzten Jan-Dirk Hachmann (Rheine) mit 1:6, 6:3, 10:8 ausgeschaltet. Rüdiger Kexel (SG Grün-Weiß) hatte zunächst ein Freilos, besiegte im Viertelfinale Andreas Schwarz (Billerbeck) mit 6:2, 7:5 und verlor im Halbfinale gegen Lenz mit 5:7, 0:6. „Im ersten Satz habe ich lange geführt, habe das Ding aber einfach nicht nach Hause bekommen. Das hat mich geärgert“, sagte Kexel. Aber: „Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht."

Der Gegner im Achtelfinale von Vereinskollege Sascha Bartz trat nicht an. Dann gewann der Telgter gegen Alfons Krause (Billerbeck) mit 6:1, 6:2, ehe er im Halbfinale Rotter in einem langen Schlagabtausch mit 6:3, 3:6, 9:11 unterlag. „Ein toller Fight. Sie haben es sich richtig gegeben“, kommentierte Kexel den Krimi. Bartz hatte im Match-Tiebreak aussichtsreich in Führung gelegen. Ob Rotter auch in diesem Sommer für Telgte aufschlägt, ist noch offen.