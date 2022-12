BBG Herford II ist kein typischer Aufsteiger

„Das ist kein typischer Aufsteiger“, sagt Marc Schwanemeier über den nächsten Gegner der SG Telgte-Wolbeck. „BBG Herford II hat einige Spieler mit Erfahrung aus der 1. Regionalliga – dazu Neuzugänge mit Niveau. Zudem haben sie zuletzt mit einem Erfolg gegen Werne überrascht.“

Aber der Trainer der heimischen Zweitregionalliga-Basketballer hat auch eine Schwäche beim Kontrahenten ausgemacht: „Vielleicht fehlt ihnen noch die Konstanz.“ Auf jeden Fall kam die Niederlage des Tabellenzehnten gegen BBA Hagen II für ihn unerwartet.

Aber auch bei den SG-Korbjägern lief in dieser Woche nicht alles rund. Mehrere Spieler fehlten angeschlagen oder aus Krankheitsgründen beim Training. Schwanemeier hofft, dass Aufbauspieler Hristo Petrov seine Fußverletzung bis Samstag (Spielbeginn: 19.30 Uhr in der Zweifachhalle in Telgte) auskuriert hat. Definitiv fehlen wird Robert Burrichter, der sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hat und in diesem Jahr kein Meisterschaftsspiel mehr bestreiten wird.