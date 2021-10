Befreiungsschlag für die Ewigkeit – Ems Westbevern besiegt Füchtorf

Das sollte ein Befreiungsschlag werden, den Lars Wewelkamp in der 87. Minute aus der eigenen Hälfte abgegeben hatte. Es wurde das entscheidende Tor. Am Ende gewann Ems Westbevern nach einer nur kämpferisch überzeugenden Leistung mit 4:2 gegen den SC Füchtorf.

Kann gut sein, dass Lars Wewelkamp dieses Tor in den nächsten Wochen und Monaten, ach was: Jahren, noch öfter erzählen muss. Mit seinem Glückstreffer aus der eigenen Hälfte heraus zur 3:2-Führung in der 87. Minute ebnete der Abwehrspieler dem SV Ems den Heimsieg gegen den SC Füchtorf.

Mit dem 4:2 (1:2)-Erfolg können die Westbeverner beruhigt in das kommende spielfreie Wochenende gehen. Füchtorf bleibt sieglos und mit nur einem Punkt am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A1.

„ »Lars weiß halt ganz genau, wo die Huckel im Strafraum sind.« “ Andrea Balderi

„Ja klar, das war geplant“, grinste Wewelkamp nach dem Abpfiff über seinen Schuss für die Emser Ewigkeit, den er vor der Mittellinie abgegeben hatte. Der große Blonde gestand aber sofort: „Nein, das war natürlich ein Befreiungsschlag – irgendwie nach vorne das Ding.“ Der Ball tippte rund zehn Meter vorm Kasten auf dem nassen Rasen auf, beschleunigte plötzlich und senkte sich über den geschockten Füchtorfer Keeper Tim Teepe ins Tor. „Lars weiß halt ganz genau, wo die Huckel im Strafraum sind“, witzelte Andrea Balderi.

Ansonsten fand der Ems-Trainer das Spiel weniger spaßig. Beide Mannschaften machten viele Fehler, nur kämpferisch waren sie top. „Nein, das war kein gutes Kreisliga-Spiel. Wir waren nicht die bessere, aber die glücklichere Mannschaft“, sagte Balderi. Den 1:2-Rückstand zur Pause fand er verdient. Beim 0:1 durch Hamza Alahmad (22.) ließ seine Truppe die Füchtorfer ungestört spielen. Nach dem 1:1 durch Jan Nosthoff nach schöner Vorarbeit von Daniel Schlunz (35.) brachte Christoph Schulte die Gäste wieder in Führung (41.).

Adrian König trifft und legt auf

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Adrian König zum 2:2. Nazmi Muja schoss für Füchtorf am leeren Tor vorbei (53.), König traf auf der anderen Seite nur den Außenpfosten (60.). Westbevern blieb dran, hatte aber keine klaren Chancen. Nach einer Ampelkarte für den Füchtorfer Christian Boltz (83.) kam Wewelkamps Tor des Tages (87.). „Die Frage, ob wir sonst auch das 3:2 gemacht hätten, interessiert morgen keinen mehr“, meinte Balderi. In der vierten Minute der Nachspielzeit bediente König bei einem Konter Michael Licher zum 4:2.

SV Ems: Neufend – Kötter (56. A. Hollmann), Wewelkamp, O. Hollmann (75. Knappheide), F. Engberding – Ch. Nosthoff, König, D. Schlunz, N. Engberding – Licher, J. Nosthoff (46. K. Leifker). Tore: 0:1 Alahmad (22.), 1:1 J. Nosthoff (35.), 1:2 Schulte (41.), 2:2 König (50.). 3:2 Wewelkamp (50.), 4:2 Licher (90.+4). Gelb-Rote Karte: Boltz (SCF/83.).