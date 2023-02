Bemben und Malaj treffen beim Telgter 4:4 in Oestinghausen

Acht Treffer, ein wechselhafter Spielverlauf und zahlreiche Torchancen – was für ein Spektakel in Oestinghausen. Letztlich ergatterte die SG Telgte beim 4:4 (1:3)-Unentschieden in Lippetal einen verdienten Zähler, obwohl sie gleich mehrfach in Rückstand geriet.

Gute Moral

„Heute haben wir Moral bewiesen. Das Kämpferische hat gestimmt“, freute sich Spielertrainer Jan Plagge nach einem dramatischen Bezirksliga-Match, das bis in die Schlusssekunden spannend und interessant blieb.

Gegentreffer durch Umschaltmomente

Nick Weber (7.) und Dervis Ustaoglu (18.) brachten die Hausherren frühzeitig mit 2:0 in Führung. „Aber wir haben uns da rausgekämpft“, so Plagge. Kevin Wolf und Arbnor Jashari boten sich die ersten Gelegenheiten. Fahri Malaj blieb es jedoch vorbehalten, für den Anschlusstreffer (26.) zu sorgen. „Ein perfekt über die Außenverteidiger herausgespielter Treffer“, zeigte sich Plagge begeistert. Ustaoglu gelang es noch vor dem Wechsel, den alten Abstand wiederherzustellen. „Wir haben hoch gepresst und sind bei den ersten drei Gegentreffern nicht schnell genug hinter den Ball gekommen.“

Ausgleich in der Nachspielzeit

In der zweiten Hälfte hatte die furiose Begegnung weitere vier Torerfolge zu bieten. Mit einem erfolgreichen Strafstoß (60.) brachte Malaj seine Farben wieder heran. Wolf und Malaj hätten ausgleichen können, was dann dem eingewechselten Nikolas Bemben (67.) gelang.

Noch einmal legte Oestinghausen – diesmal in Person von Niklas Senk (80.) – vor. Mit der vorletzten Aktion glich Bemben zum 4:4 aus, ehe Jashari sogar noch den Dreier hätte sichern können.

SG: Kersten – Hagedorn, Schwienheer (46. Plagge), Hitchcock, Kosa (84. Kretzer) – Moreira, Röös, Wolf, Tewes (31. Bemben) – Malaj, Jashari. Tore: 1:0 Weber (7.), 2:0 Ustaoglu (18.), 2:1 Malaj (26.), 3:1 Ostaoglu (42.), 3:2 Malaj (60./Foulelfmeter), 3:3 Bemben (67.), 4:3 Senk (80.), 4:4 Bemben (90.+1).