Bezirksligist SG Telgte gewinnt deutlich gegen Eintracht Münster

Die SG Telgte bezwang in ihrem zweiten Vorbereitungsmatch auf die Rückrunde den A-Ligisten Eintracht Münster deutlich mit 6:1 (4:0). Philipp Hartmann brachte seine Farben nach einer Viertelstunde in Führung. Waldemar Klemke (19.), Lars Schwienheer (30.) und Fahri Malaj (42.) erhöhten bis zum Pausenpfiff für die Gastgeber. Arbnor Jashari (59.) und Lukas Kleinherne (66.) sorgten nach dem Seitenwechsel für die weiteren Treffer des Bezirksligisten. Schon am Dienstag geht‘s für die Emsstädter weiter. Dann stellen sie sich beim A-Ligisten Warendorfer SU vor. Spielbeginn in der Kreisstadt ist um 19.30 Uhr.