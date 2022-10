BSV fehlen gleich zehn Spielerinnen

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte wollen am Sonntag ihren schlechten Saisonstart vergessen machen. Ein Aufsteiger wird in der Emsstadt zu Gast sein.

Die Fußballerinnen des BSV Ostbevern haben schon gegen etliche Spitzenteams der Westfalenliga gespielt. Gegen den Tabellenvierten Ibbenbüren aber noch nicht. Genau diese Arminia stellt sich am Sonntag um 15.30 Uhr im Beverstadion vor.

Gleich zehn Spielerinnen stehen BSV-Trainer Christian Rusche für das sechste Meisterschaftsduell nicht zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten wird er diesmal wohl auch auf Laura Rehm (Leiste), Nele Kottbus (Urlaub), Lotte Köhne und Johanna Meimann (beide privat verhindert) verzichten müssen. Zudem rückt entweder Alina Riemann oder Sabrina Cord für die weiterhin verletzte Manuela Imholt zwischen die Pfosten.

„Ina Plagge ist auch noch erkältet. Ich weiß gar nicht, ob ich elf Spielerinnen zusammenbekomme“, so der Ostbeverner Übungsleiter.

Vor einer Woche der erste Punktegewinn in der Landesliga (2:2 beim FC Oeding), am Mittwoch der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale (1:0 bei Münster 08), dann die Meldung, dass sich der SC Gremmendorf zurückzieht, sodass nur noch ein weiterer Absteiger gesucht wird: All das sollte den Frauen der SG Telgte ordentlich Rückenwind für das Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen den SV Langenhorst Welbergen geben. Der Gast aus Ochtrup ist aufgestiegen und steht mit drei Punkten nur knapp vor Telgte. „Wir wollen die drei Punkte holen und das müssen wir auch“, sagt SG-Co-Trainer Murat Demiröz. Der Kader bleibt aber übersichtlich. Meike Kretschmer ist, wenn überhaupt, erst zur zweiten Halbzeit dabei und die angeschlagene Sandra Brambrink vielleicht gar nicht.