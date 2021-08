BSV Ostbevern fehlen zehn Spieler bei Marathon Münster

In der ersten Runde des Kreispokals gastiert der BSV Ostbevern am Sonntag (22. August, 15 Uhr) bei GW Marathon Münster. Der Gastgeber spielt zwei Klassen tiefer als die Blau-Weißen. Zehn Spieler fehlen den Gästen, zwei wichtige Kräfte sind aber dabei.

„Der Kreispokal hat nicht den Stellenwert der Meisterschaft, aber es ist ein Pflichtspiel und deshalb wollen wir auch weiterkommen – und das möglichst souverän“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina.

Auch wenn er darauf hinweist, dass Marathon beim Abbruch der vergangenen Saison Tabellenführer in der Kreisliga C war, weiß der Coach des A-Ligisten, dass alles andere als ein Sieg eine Woche vorm Punktspielauftakt die Stimmung nicht gerade heben würde. „Das müssten wir schaffen“, so Kimmina, „trotz der Personalprobleme.“

Zehn Spieler fehlen dem BSV, sodass Kimmina eventuell wieder selbst auf der Bank sitzt. Torjäger Carsten Esser ist dabei, auch Rückkehrer Marco Bensmann gibt sein Pflichtspiel-Debüt.