BSV Ostbevern zittert sich in die Finalrunde

Der BSV Ostbevern startete beim eigenen Hallenturnier um den Volksbank-Bever-Cup mit einem tollen Auftritt. Am Ende zitterte sich der Mitfavorit in die Finalrunde. Die Drittvertretung des Gastgebers war chancenlos.

Im ersten Spiel: ein Hallenspektakel. Im zweiten: eine unglückliche Niederlage. Und im dritten: eine Zitterpartie. Mit lediglich vier Punkten und nur dank des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Kreisligisten Brochterbeck sind die Fußballerinnen des BSV Ostbevern beim Volksbank-Bever-Cup in die Finalrunde eingezogen. Das wäre für den Veranstalter der Super-GAU gewesen, wäre das eigene Team schon in der Vorrunde rausgeflogen.

Der Westfalenligist hat am Mittwochabend als Gruppenzweiter hinter Landesligist Grün-Weiß Nottuln (drei Siege in drei Spielen) aber noch das Ticket für die Endrunde am Samstag gelöst. Ausgeschieden ist in der sehr gut gefüllten Beverhalle neben dem BSV Brochterbeck auch der chancenlose A-Kreisligist Borussia Emsdetten II.

Frauen-Hallenturnier des BSV Ostbevern Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Auftakt beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller

Eine Überraschung gab es in der anderen Gruppe. Landesligist Borussia Emsdetten musste als Dritter die Segel streichen. Hinter dem Westfalenligisten Arminia Ibbenbüren (drei Siege, 15:1 Tore) bejubelte Bezirksligist Warendorfer SU das Weiterkommen. Der BSV Ostbevern III blieb ohne Punkt – und auch ohne Torerfolg.

Der 0:6-Niederlage gegen Emsdetten folgten ein 0:2 gegen Warendorf und ein 0:6 gegen Ibbenbüren. „Das zweite Spiel war mit Abstand unser bestes“, sagte BSV-Trainerin Natalie Dietrich. „Ein Törchen hätten wir gerne gemacht. Der Spaß ist aber immer noch da. Die Mannschaft ist auch nach drei Niederlagen noch gut drauf.“

Zweimal an die Unterkante der Latte

Die erste Mannschaft des BSV begann mit einem starken Auftritt und einem 7:0-Festival gegen Emsdetten II. Beim 2:3 gegen Nottuln hatten die Ostbevernerinnen dann Pech mit zwei Schüssen an die Unterkante der Latte. Beim 3:3 gegen Brochterbeck spielte der Favorit zu sorglos. Aber es reichte. „Wir sind super gestartet, aber in den anderen beiden Spielen haben wir nicht gut gegen den Ball gearbeitet. Da fehlte die Zuordnung“, sagte Christian Rusche. Der BSV-Coach weiß: Seine Mannschaft muss sich in der Finalrunde am Samstag steigern.

Am heutigen Donnerstag (ab 19 Uhr) startet der BSV Ostbevern II. Das Team trifft in seiner Gruppe auf die Landesligisten TuS Glane und Wacker Mecklenbeck II sowie auf den Kreisligisten SG Schwege/Bad Laer. Als klarer Außenseiter kickt die Spielgemeinschaft Ems Westbevern/SG Telgte II in der Parallelgruppe gegen den Landesligisten GW Amelsbüren, den Bezirksligisten SC Peckeloh und den Westfalenligisten Germania Hauenhorst.