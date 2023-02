Busch unzufrieden nach 3:0-Sieg der SG Telgte II gegen ESV Münster

Mit 3:0 (1:0) gewann die zweite Mannschaft der SG Telgte am Sonntag das Vorbereitungsmatch gegen den ESV Münster. Zufrieden war Björn Busch aber nicht. „Das Ergebnis geht in Ordnung, das Spiel gar nicht“, sagte der Trainer des A-Kreisligisten. „Uns fehlte die Kreativität. Wir haben noch viel Arbeit, bis es in der Meisterschaft wieder losgeht.“ Zwei Wochen bleiben der SG-Reserve noch.

Gegen den ESV, nur 14. in der Kreisliga B, kickten die Telgter in der ersten Viertelstunde sehr fahrig und in der ersten halben Stunde der zweiten Halbzeit „fürchterlich“, so Busch. Zwei Tore erzielte Julian Keller (19. und 80.), zum 3:0 traf Jonas Allmich (90.). Auch die Münsteraner hatten Chancen, aber Nils Hülsmann im SG-Kasten hielt die Null.