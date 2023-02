C-Junioren der SG Telgte gewinnen Kellerduell gegen Billerbeck

Mit dem 2:1 gegen den VfL Billerbeck haben die C-Junioren der SG Telgte die Abstiegsplätze verlassen. Sie verpassten eine frühzeitige Entscheidung und hatten am Ende noch Riesenglück.

Im ersten Punktspiel 2023 haben die C-Junioren der SG Telgte einen wichtigen Sieg gelandet. Mit dem 2:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten VfL Billerbeck hat das Team die Abstiegsplätze verlassen. Zum Rückrundenauftakt fehlten der SG zwölf Spieler und damit der halbe Kader. Noah Zbairi erzielte das 1:0 mit einem Traumtor in den Winkel (29.) und bereitete das 2:0 durch Moritz Niehues aus der D-Jugend vor (41.). Nach dem Anschlusstor der Gäste (51.) vergaben die Telgter eine Doppelchance zum 3:1 und hatten kurz vor Schluss Glück bei einer Riesenmöglichkeit für Billerbeck. „Die Jungs haben kämpferisch eine Top-Leistung gezeigt“, lobte SG-Trainer Sebastian Wende. „Wir waren in einem typischen Abstiegskampf-Spiel leicht überlegen und hatten die besseren Chancen. Der Sieg ist verdient.“ Khalaf Aland fällt sechs bis acht Wochen aus. Bis zum nächsten Spiel am 25. Februar sollte der SG-Kader aber wieder deutlich größer sein.