C-Junioren der SG Telgte holen die Pflicht-Punkte – und noch etwas mehr

Nach der Hinrunde stehen die C-Junioren der SG Telgte direkt vor den Abstiegsplätzen und damit im Soll. Sie haben gewonnen, was sie gewinnen mussten – und sogar noch ein Spiel mehr. In der Rückserie dürfte aber erst mal Geduld gefragt sein.

Mit diesem Ergebnis in die Winterpause zu gehen, ist nicht schön. 0:9, das tut weh. Man muss das allerdings auch richtig einordnen. Die C-Jugendfußballer der SG Telgte hatten gegen die Warendorfer SU verloren, zwar zu hoch, aber eben gegen den Überflieger der Bezirksliga 1. Die Emsstädter schauen nur nach unten. Deshalb dürfen sie jetzt, mit einigen Tagen Abstand, eine gar nicht so üble Hinrunden-Bilanz ziehen.

Sie sind Achter von zehn Mannschaften und stehen damit so gerade überm Strich – mit neun Punkten. Der SC Altenrheine (0 Punkte) und Preußen Lengerich (3) besetzen die beiden Abstiegsplätze. „Es hat sich schnell gezeigt, dass diese beiden Mannschaften und wir wohl gegen den Abstieg spielen werden“, blickt SG-Trainer Sebastian Wende zurück. „Sechs Punkte waren das Minimalziel, wir können also zufrieden sein.“

Überraschung gegen Borussia Münster

Seine Truppe hat gewonnen, was sie gewinnen musste: gegen Lengerich mit 6:1 und gegen Altenrheine mit 4:1. Zudem gelang dem SG-Nachwuchs mit dem 3:2 gegen den Tabellenzweiten Borussia Münster eine dicke Überraschung. Auch gegen Lotte (0:1) und Billerbeck (1:2) „hätten wir etwas holen können“, so Wende. Mit der Ausbeute ist er zufrieden, beklagt aber fehlende Konstanz: „Die Mannschaft leidet unter extremen Schwankungen. Wir müssen mehr Stabilität reinbekommen.“

Die Rückrunde beginnt für die Telgter C-Junioren am 19. Februar. „Wenn wir beide Mannschaften von unten schlagen, bleiben wir sicher drin. Vielleicht reicht auch schon ein Punkt gegen Lengerich“, rechnet der Coach vor. Auf die direkten Konkurrenten trifft seine Mannschaft recht spät in der Rückserie. Erst kommen die Größeren. „Vielleicht gelingt uns eine Überraschung, aber Februar und März könnten Geduldmonate werden“, sagt Wende. Nur so heftig wie gegen Warendorf sollte es nicht noch einmal werden.