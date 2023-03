Can Cevik gelingt der späte Ausgleich für SG Telgte II

Zwei grundverschiedene Hälften bekamen die Zuschauer des A-Liga-Matches im Takko-Stadion zu sehen. Am Ende sprang dabei ein leistungsgerechtes 1:1 (0:1)-Unentschieden zwischen der SG Telgte II und Westfalia Kinderhaus III heraus.

„Die erste Halbzeit ging klar an die Gäste, die auch die ersten Chancen hatten“, berichtete SG-Coach Björn Busch. „Wir haben keinen Zugriff und keine Lösungen gegen das hohe Anlaufen des Gegners gefunden. Das 0:1 zur Pause war absolut verdient.“ Torhüter Tim Augustin hielt seine Mannschaft mit zwei glänzenden Abwehrleistungen im Spiel.

In der Kabine stellten die Emsstädter vom 4-1-4-1-System auf 4-4-2 um, was dann besser funktionierte. Sie griffen nun selber früher an. „Die zweite Hälfte und das Chancengros gehörten uns“, so Busch weiter.

Allerdings dauerte es bis zu 88. Minute, ehe Can Cevik auf Vorlage von Peer Starzonek auszugleichen vermochte. Jonas Allmich und noch einmal Cevik hatten in der Nachspielzeit sogar noch den Telgter Siegtreffer auf dem Fuß, wobei das Leder einmal von einem Verteidiger von der Linie gekratzt wurde. „Letztlich ist das Unentschieden leistungsgerecht“, urteilte der SG-Übungsleiter. Sein Team verbleibt auf dem 13. Platz.

SG II: Augustin – Wolters, Krolikowski, Bernsmann (87. Allmich), Cevik – Starzonek – Krumrein (46. Lassak), Kouba (84. Brüning), Holthusen (69. Rüter), Art. Krasniqi (46. Hermes) – Keller. Tore: 0:1 Kraatz (38.) und 1:1 Cevik (88.).