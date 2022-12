Chance war da – SG Telgte-Wolbeck nutzt sie nicht

Telgte

Knapp am erstmaligen Erreichen des Viertelfinales im WBV-Pokal vorbeigeschrammt sind die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck. In einem bis in die Schlusssekunden spannenden Achtelfinale unterlagen sie dem Liga-Rivalen BG Dorsten in eigener Halle mit 93:96. Nun geht‘s in die zweiwöchige Weihnachtspause.

Von Karl-Heinz Kock