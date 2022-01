Damen 40 der SG GW Telgte gewinnen drei Einzel im Match-Tiebreak

Die Damen der SG Grün-Weiß Telgte gewannen das Kellerduell gegen den TC Buer mit 6:0. Hört sich deutlich an, war es aber gar nicht. Drei der vier Einzel gingen in den Match-Tiebreak.

Im dritten Anlauf feierten die Damen 40 der SG GW Telgte ihren ersten Sieg in dieser Hallenrunde. In Ostbevern gewannen sie das Kellerduell in der Verbandsliga gegen den TC Buer mit 6:0. Das Ergebnis hört sich deutlich an, die Einzel waren aber hart umkämpft – bis auf die Partie von Astrid Brand, die mit 6:3, 6:4 siegte.

Ihre Teamkolleginnen mussten jeweils in den Match-Tiebreak. „Alle drei machten es sehr spannend. Sie lagen zurück, kämpften sich heran und konnten dann die entscheidenden zwei Punkte Vorsprung zum Sieg erzielen“, berichtete Mannschaftsführerin Karin Meier. Susanne Borkmann setzte sich mit 4:6, 6:1, 11:9 durch und Ingeborg Vornhusen mit 6:1, 6:7, 10:8. Im Spiel von Sandra Geßmann stand es 6:1, 6:7 und 6:6 im Match-Tiebreak, als ihre Gegnerin verletzungsbedingt aufgeben musste. Weil der Gesamtsieg der Telgterinnen nach den Einzeln schon feststand, wurden die Doppel nicht mehr ausgetragen und für Grün-Weiß gewertet.