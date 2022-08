Damen 50 des SV Ems Westbevern steigen ab

Für die Damen 50 des SV Ems ist die Bezirksliga-Zugehörigkeit bereits nach einer Sommersaison wieder beendet. Das Team um Mannschaftsführerin Ruth Mönig-Büdenbender blieb auch im sechsten und letzten Meisterschaftsspiel ohne Zähler. Beim Tabellenführer SV Brukteria Dreierwalde verloren die Westbevernerinnen mit 2:4. Die Mannschaft schließt die Saison mit 0:12 Punkten als Tabellenletzter ab.

In Dreierwalde stand es nach den Einzeln 2:2. Ein kleiner Achtungserfolg, der sich aber durch die Niederlagen in den beiden Doppeln nicht in Zählbares auszahlte. Die Ergebnisse: Ruth Mönig-Büdenbender 7:6, 6:0; Agnes Berning 3:6, 5:7; Gerlind Lütkehaus 6:0, 6:2; Sigrid Peglau 1:6, 1:6; Agnes Berning/Ilse Vogt 3:6, 2:6; Lütkehaus/Peglau 3:6, 5:7.

Das magere 3:3 gegen den Heeker TC hilft den Herren 30 des SV Ems kaum weiter im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Mit 2:8 Punkten ist das Team um Thilo Gaß Vorletzter in der Tabelle. Am letzten Spieltag gastieren die Westbeverner auch noch beim Rangzweiten BTV Nottuln, der zwar nicht mehr Erster werden kann, Rang zwei aber festigen will, um für alle Fälle für den Aufstieg in die Münsterlandliga bereitzustehen.

Die Ergebnisse gegen Heek: Jörg Schulze Eilfing 2:6, 3:6; Ralf Möllers 6:0, 6:1; Frank Berning 6:0 1:6, 10:7; Thilo Gaß 4:6, 0:6; Schulze Eilfing/Möllers 6:0, 6:1; Berning/Gaß 1:6, 6:7.