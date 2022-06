Das Aus kam für den Telgter nach der Hirschberger Wand

„Es war ein Erlebnis, mit den Profis, die deutschlandweit Rang und Namen haben, an der Startlinie stehen zu dürfen“, sagt Patrick Altefrohne nach seiner ersten Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft. „Das hat großen Spaß gemacht.“ Gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden Daniel Aben, Julian Horstmann und Jonas Wehrmann vom Leeze-Team by Tinteistbesser.de nahm der Telgter am Sonntag um 10.20 Uhr die 190 Kilometer von Neheim hinauf zum Kahlen Asten in Angriff. „Wir sind angereist, um die Chance wahrzunehmen, dabei zu sein. Man weiß ja, gegen wen man da fährt. Es war eine Ehre, mit den Jungs zu fahren, die man aus dem Fernsehen kennt“, so der 31-Jährige. Knapp ein Dutzend seiner Konkurrenten wird in wenigen Tagen an der Tour de France teilnehmen.

