Das erste Derby zwischen Ems Westbevern und SG Telgte II seit 2015

In der Saison 2015/16 standen sich Ems Westbevern und die SG Telgte II zum letzten Mal in einem Meisterschaftsspiel gegenüber. Die Kräfteverhältnisse sind vor der Neuauflage ähnlich wie vor sieben Jahren. Aber was heißt das schon in einem Derby . . .

Zum ersten Mal seit Dezember 2015 stehen sich am Sonntag in Vadrup (14.30 Uhr) Ems Westbevern und die SG Telgte II in einem Punktspiel gegenüber. Das war damals in der Kreisliga B. In der Saison 2015/16 gewann der SV Ems die Lokalduelle mit 3:1 und 4:0. Westbevern kehrte am Ende als Vizemeister in die A-Liga zurück, die SG-Reserve landete auf dem 13. Platz.

Seit diesem Sommer kicken auch die Telgter wieder im Kreisliga-Oberhaus. Die Kräfteverhältnisse sind ähnlich wie damals: Ems ist Vierter, Telgte II Zwölfter. „Ich erwarte eine umkämpfte und spannende Begegnung, in der es auf Details ankommt. Telgte hat bereits mehrfach bewiesen, dass es die Teams, die oben in der Tabelle stehen, ärgern kann“, warnt Ems-Trainer Andrea Balderi vor dem letzten Match der Hinrunde. Sein Team habe sich fest vorgenommen, die schwache Heimbilanz aufzubessern. Balderi kann wieder mit Philip Schange planen. Auch Torjäger Hendrik Schlunz ist fit. Stürmer Marius Weimann und Abwehrspieler André Hollmann fallen aus.

Die Telgter kommen mit komplettem Kader. „Es hilft auch niemand aus der Ersten aus, wir machen das mit unseren Jungs“, sagt Coach Björn Busch. „Wir gehen als Außenseiter ins Spiel. Westbevern ist sehr effektiv.“ Gegen die Spitzenteams hat die SG-Zweite bislang jedoch regelmäßig gepunktet. „Wir haben einen Plan, den wir aber nicht verraten“, so Busch. „Der wird anders aussehen als gegen Sendenhorst oder Warendorf. Vor allem wollen wir die Spielstärke von Westbevern im Zentrum unterbinden.“