Doppelpack von Tewes – SG Telgte dreht 0:2-Rückstand in Mauritz

Gerade als die SG Telgte den Druck erhöhte, fing sie sich zwei Tore beim SV Mauritz. Die Gäste drehten den Rückstand aber noch und zogen mit einem 3:2-Sieg in die zweite Runde ein. Dort wartet ein B-Ligist.

Niclas Tewes (r.), hier auf einem Archivbild, schoss die SG mit seinen beiden Toren in die zweite Pokalrunde.

Das ist noch mal gut gegangen: Die SG Telgte drehte am Sonntag beim A-Kreisligisten SV Mauritz einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2 (0:0)-Sieg. Damit ist der Fußball-Bezirksligist in die zweite Pokalrunde eingezogen. Gastgeber dort: B-Ligist SC Hoetmar.

In der ersten Halbzeit hatten die Telgter in Mauritz mehr Ballbesitz, aber nur eine gute Torchance durch Marc Droste. Auch die Gastgeber waren einmal gefährlich. So durfte sich zur Pause niemand über das 0:0 beschweren. Nach dem Seitenwechsel machte die SG mehr Druck. Niclas Tewes und Arbnor Jashari hatten die Führung auf dem Fuß. Es kam aber ganz anders: Innerhalb von neun Minuten nutzten die Münsteraner zwei Fehler der Telgter im Aufbauspiel und lagen plötzlich mit 2:0 vorne.

„Die Jungs haben weiter versucht, Fußball zu spielen, und sie haben das Tempo erhöht“, lobte SG-Trainer Mario Zohlen. Mit drei Toren binnen zehn Minuten nach gleichem Muster drehte seine Truppe das Pokalmatch. Die Hereingaben über die rechte Seite nutzten Martin Röös und Tewes mit einem Doppelpack zum 3:2. Keeper Kevin Kersten rettete in der Nachspielzeit den knappen Vorsprung.

„Es ist richtig schön, einen Rückstand aufgeholt zu haben und mit einem Erfolgserlebnis in die letzte Woche vor dem Meisterschaftsbeginn zu gehen“, freute sich Zohlen. Zum Bezirksliga-Auftakt erwartet die SG am kommenden Sonntag (15 Uhr) den VfL Wolbeck.

SG: Kersten – Hagedorn (65. Dombrowsky), Schwienheer, Plagge, Krasniqi (52. Kleinherne) – Röös, Lubeseder, Wolf, Tewes (89. Bemben) – Droste (86. Kosa), Jashari. Tore: 1:0 Keller (54.), 2:0 Nienaber (63.), 2:1 Röös (71.), 2:2, 2:3 Tewes (77./81.).