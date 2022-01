Drama im zweiten Doppel – Herren 40 der SG GW Telgte spielen nur 3:3

3:3 Matches, 7:7 Sätze und 53:53 Spiele: Allein die Statistik zeigt, wie eng das Verbandsliga-Duell zwischen den Herren 40 des Hörder TC und der SG GW Telgte war. Die Grün-Weißen holten ihr zweites Unentschieden in dieser Wintersaison, verpassten aber denkbar knapp ihren ersten Sieg.

Am Ende war’s dramatisch: Die Gäste lagen in Dortmund mit 3:2 vorne, als Marcus Kröger und Sebastian Dräger im abschließenden Doppel nach 7:6, 4:6 drei Matchbälle vergaben und im Match-Tiebreak noch mit 12:14 verloren. Beide hatten ihre Einzel gewonnen: Kröger an Position eins mit 6:3, 6:2 und Dräger mit 6:2, 3:6, 10:5. In zwei Sätzen unterlagen Frank Samel (2:6, 3:6) und Markus Twickler (1:6, 2:6). Ihr Doppel gewannen Samel/Twickler dann mit 6:2, 6:1 zur 3:2-Führung.

„Das war mal wieder mega knapp“, sagte Mannschaftsführer Rüdiger Kexel. „Am Ende ist ein Unentschieden zu wenig. Aber egal, am Sonntag muss der erste Sieg her und dann schauen wir weiter.“ Die Telgter Herren 40 erwarten am Sonntag den Gruppenletzten Westerkappeln.