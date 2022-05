Drei Malaj-Tore beim 5:1 der SG Telgte gegen BW Sünninghausen

Nach dem 5:1 (2:1)-Heimsieg am vorletzten Spieltag gegen Blau-Weiß Sünninghausen sind die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen. An sich eine schöne Nachricht für den Verein. An diesem Wochenende war das aber nur eine Randnotiz. Die Schlagzeilen lieferten die Reserveteams. Die Zweite (1:0 gegen GW Westkirchen) hat die Tür zur Kreisliga A weit aufgestoßen. Die Dritte (4:2 im Entscheidungsspiel gegen IFC Warendorf) steigt in die Kreisliga B auf.

Kein Bezirksliga-Format

Das letzte Heimspiel der Ersten gegen Schlusslicht Sünninghausen taugte auch deshalb nicht zum Aufreger-Thema, weil das 5:1 gegen den Absteiger sogar in dieser Höhe in die Kategorie Pflichtsieg gehörte. Der Gast aus Oelde hatte kein Bezirksliga-Format. „Aber auch in solch einem Spiel muss man die Spannung erst mal hochbekommen“, sagte Frank Busch nach dem Abpfiff. Der scheidende SG-Trainer war zufrieden. „Wir haben einige schöne Ballstafetten, schöne Spielverlagerungen und schöne Tore gesehen.“

Malaj setzt den Schlusspunkt

Auch wenn die Blau-Weißen nach einer Viertelstunde per Konter in Führung gingen, forderten sie die Telgter kaum. Oft fehlte den Gastgebern die letzte Konsequenz, sonst hätten sie sich noch mehr Chancen herausarbeiten können. Nach einem Antritt und einer passgenauen Flanke von Tom Dombrowsky nickte Fahri Malaj den Ball zum Ausgleich ein (35.). Per Kopfball traf der Stürmer kurz darauf auch zum 2:1 (39.). Niclas Tewes bereitete nach der Pause das 3:1 von Kevin Wolf vor (52.). Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der eingewechselte Josef Maffenbeier gefoult. Den Elfmeter verwandelte er selbst zum 4:1 – sein 16. Treffer in dieser Saison. Kurz vor Schluss bejubelte Malaj mit dem 5:1 sogar sein 25. Saisontor.

Am kommenden Freitag (3. Juni, 19.30 Uhr) beenden die Telgter mit dem vorgezogenen Spiel in Lippetal bei Schwarz-Gelb Oestinghausen die Spielzeit 2021/22.

SG: Mende (82. Hülsmann) – Dombrowsky (81. Hartmann), Schwienheer, Plagge, Kleinherne – Röös, Lubeseder, Wolf, Tewes – Droste (62. Maffenbeier), Malaj. Tore: 0:1 Casu (16.), 1:1 und 2:1 Malaj (35./39.), 3:1 Wolf (52.), 4:1 Maffenbeier (75./Foulelfmeter), 5:1 Malaj (90.).