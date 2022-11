Drei Spitzenspiele in vier Wochen für den TV Friesen Telgte

In einem Monat ist der TV Friesen Telgte schlauer. Dann wird er wissen, ob er das Zeug hat, dauerhaft ganz oben mitzumischen. Zum Auftakt der drei Spitzenspiele in den nächsten vier Wochen kommt Preußen/Borussia Münster nach Telgte.

Jetzt geht es in den Infight für Silas Langenberg (Nummer 2) und Lukas Börger (7). Die Telgter Handballer starten am Samstag gegen Preußen/Borussia Münster in das erste von drei Topduellen bis Anfang Dezember.

Was ist der tolle Saisonstart mit sechs Siegen und nur einer Niederlage wert? Spielen die Handballer des TV Friesen im Konzert der Großen in der Münsterlandliga eine feste Rolle? Dürfen sie ernsthaft von der Rückkehr in die Landesliga träumen? In einem Monat sind die Telgter schlauer.

Gegen die anderen Spitzenmannschaften hat der Tabellenzweite bislang noch nicht gespielt. Die Topduelle kommen jetzt nacheinander: am morgigen Samstag (Anwurf 18 Uhr, Dreifachhalle) gegen die HSG Preußen/Borussia Münster, dann bei Spitzenreiter SG Handball Ibbenbüren II. Das sind die beiden einzigen Mannschaften in der Klasse, die noch nicht verloren haben. Anfang Dezember geht’s zum Vierten SC DJK Everswinkel. „Und zwischendurch noch das Spiel gegen mein Brüderchen“, sagt Friesen-Trainer Sebastian Seitz über die Partie gegen den ASV Senden II, gecoacht von Alexander Seitz.

„ »Den Top-Favoriten-Stempel haben wir von anderen aufgedrückt bekommen.« “ Sebastian Seitz

„Das werden interessante Wochen“, sagt Sebastian Seitz. „Dann werden wir sehen, ob wir noch in der Spitzengruppe stehen oder uns dahinter einreihen müssen.“ Seine Prognose? „Wir gehören zu den Top-Fünf-Mannschaften, aber den Top-Favoriten-Stempel haben wir von anderen aufgedrückt bekommen. Wenn unsere junge Mannschaft auf hohem Level ihre Leistung bringt, haben wir alle Möglichkeiten.“ Aber eben nur dann, meint der Telgter Coach. Dass seine Truppe mit 250 Toren die treffsicherste der Liga ist, mit 185 aber auch schon enorm viele Gegentore kassiert hat, führt der Übungsleiter auf das Tempospiel mit all seinen Risiken zurück.

„ »Die Mannschaft ist erfahrener als unsere.« “ Sebastian Seitz

Jetzt kommt erst Preußen/Borussia. „Die Mannschaft ist erfahrener als unsere“, so Seitz. „Sie hat eine gute Achse mit einem starken Kreisläufer, ein gutes Torhüter-Gespann, das mit der bevorzugten 6:0-Abwehr harmoniert, und ist auf allen drei Rückraum-Positionen stark besetzt. Ich erwarte ein gutes, spannendes Handballspiel.“ Die Münsteraner stehen in der Tabelle nur hinter Telgte, weil sie eine Partie weniger absolviert haben.

Jeweils rund 150 Zuschauer sind zu den bisherigen Heimspielen des TV Friesen gekommen. An diesem Samstag erwarten die Telgter noch mehr Besucher. Auch auf der Bank der Friesen wird es voll. Seitz kann aus allen 20 Spielern der Stammbelegschaft 16 auswählen für die erste ganz große Bewährungsprobe.