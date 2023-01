Dreimal Samel in den vier Einzeln bei der SG GW Telgte

Drei Samel, ein Müller: Die Telgter Herren gewannen gegen Verfolger Havixbeck in der historischen Besetzung (v.l.) Luca Samel, Frank Samel, Niclas Samel und Nils Müller.

Samel, Samel, Müller, Samel: So liest sich die Aufstellung der Herren der SG Grün-Weiß Telgte vom Sonntag. Kurios, und eine Premiere: Beim 4:2-Sieg des Tabellenführers in der Tennis-Kreisliga gegen Verfolger TC Havixbeck standen neben Nils Müller erstmals Frank Samel (51) und seine Söhne Niclas (19) und Luca (16) zusammen in der Startformation.