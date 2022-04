Dreimal Silber und dreimal Bronze für junge Telgter

Mit zahlreichen Jugendlichen nahm das Table Soccer Team Telgte an den deutschen Nachwuchs-Meisterschaften in Wöllstein teil. Sie durften sich über sechsmal Edelmetall freuen.

Mit elf Jugendlichen nahm das Table Soccer Team Telgte an den deutschen Meisterschaften für Nachwuchsspieler(innen) in Wöllstein (Rheinland-Pfalz) teil. Insgesamt gingen dort 70 Junioren und Juniorinnen in vier Konkurrenzen an den Start.

Die Ausbeute der Teilnehmer aus der Emsstadt kann sich dabei durchaus sehen lassen. Sie durften sich über drei Silber- und drei Bronzemedaillen freuen.

Beim U 13-Nachwuchs ergatterte Annalena Siegemeier im Einzel unter 21 Starterinnen den zweiten Platz. Lediglich Matti Keull erwies sich als etwas gewandter an den vier Stangen. Im Doppel sicherte sie sich an der Seite von Emad Alhammoud zudem den dritten Rang.

Die 16-jährige Monika Bengraf landete in der Einzelwertung ihrer Altersstufe auf Platz zwei, ihre gleichaltrige Vereinskollegin Helena Lach wurde Dritte.

Im Mixedwettbewerb holte sich Leyal Rascho an der Seite von Anton Kochhafen aus Flensburg die Silbermedaille. Zoe Wölflick und Rem Alinsug (aus Hamburg) wurden am Ende mit Bronze ausgezeichnet. Zwar gab es diesmal keine Goldmedaille wie im Vorjahr durch Helena Lach zu feiern, gleichwohl sind sechs Mal Edelmetall ein gutes Ergebnis.

Am 23. April (Samstag) fährt Trainer Manuel Gallardo mit einem Teil der Nachwuchsspieler zur deutschen Meisterschaft der Erwachsenen, die in Münster stattfindet. Dort werden sie am parallel dazu stattfindenden Kids Kicker Cup teilnehmen. Wer Interesse hat, ebenfalls mitzuspielen, erhält Infos unter 0151/40 03 59 73.