Ein Zehner für Ems Westbevern

Beim A-Kreisligisten Ems Westbevern um Trainer Andrea Balderi steht an diesem Wochenende ein abwechslungsreiches und intensives Sportprogramm mit einem Trainingstag und dem Vorbereitungsspiel gegen Landesligist Concordia Albachten an. Mit dabei: Neuzugang Marius Weimann, der nach seinen Stationen beim TuS Hiltrup und Emsdetten 05 nun zu den Grün-Weißen gewechselt ist. Der 23-jährige Offensivspieler („am liebsten auf der 10er-Position“) freut sich auf die Herausforderung in Vadrup. Am heutigen Samstag stehen vormittags und nachmittags verschiedene Einheiten und taktische Schulungen auf dem Plan. Am Sonntag folgt um 15 Uhr der Test gegen Albachten. Längere Zeit muss Balderi noch auf Oliver Hollmann, Kai Leifker und Daniel Stegemann verzichten.