Eine reine Pflichtaufgabe für die SG Telgte-Wolbeck gegen Iserlohn

Hat da jemand versehentlich ein falsches Ergebnis eingetragen? Die Telgte-Wolbeck Baskets besiegen in der ersten Runde des WBV-Pokals den TuS Iserlohn Kangaroos, immerhin ein Konkurrent der Spielgemeinschaft in der 2. Regionalliga, mit 91:38 (45:20). Das war kein Fehler, die Gastgeber haben so haushoch gewonnen.

Iserlohn war allerdings mit seiner Landesliga-Truppe nach Telgte gekommen, was Marc Schwanemeier nicht lustig fand. „Das ist unverständlich. Ein bisschen Gegenwehr wäre schön gewesen. Wir hatten auf einen guten Test gehofft“, sagte der SG-Coach. Der Gegner in der zweiten Pokal-Runde wird noch ausgelost.

„ »Die Jungs müssen lernen, über 40 Minuten nicht nachlässig zu werden.« “ Marc Schwanemeier

Die Baskets traten nicht in Bestbesetzung an, Spieler der zweiten Mannschaft füllten die Lücken. „Wir haben von Anfang an Gas gegeben“, lobte Schwanemeier. Nach fünf Minuten stand es 13:2, nach dem ersten Viertel 33:11. Vielleicht war das alles zu einfach, die Gastgeber ließen jedenfalls nach. „Wir waren im zweiten Viertel in der Offense ein bisschen hektisch, jeder wollte punkten. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir überhaupt keine Spannung“, so der SG-Trainer. Das änderte sich dann wieder, Telgte-Wolbeck spielte die Iserlohner an die Wand.

Noch drei Testspiele

Schwanemeiers Lehre aus dem Pokalmatch: „Die Jungs müssen lernen, über 40 Minuten nicht nachlässig zu werden – in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner.“

Bis zum Saisonstart am 24. September in Dortmund-Derne stehen für Telgte-Wolbeck noch drei Testspiele auf dem Programm. Als Nächstes erwarten die Baskets am 9. September den Ligakonkurrenten Citybasket Recklinghausen II.

Telgte-Wolbeck: Anssari (20), Simon König (17), F. Blome (13), Woltering (12), Thewes (7), A. Krone (7), Diaby (4), Oguama (4), Sieg (4), Krapp (3).