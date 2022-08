Elf neue Schiedsrichter bei der SG Telgte

Thorsten Kaatz, Schiedsrichterlehrwart des Fußballkreises Münster, leitete im Jugendstadion einen Schiedsrichterlehrgang für Mitglieder der SG Telgte. Initiiert wurde die Fortbildung von Kai Schneider, der selbst als Referee für die SG tätig und langjähriges Vereinsmitglied ist.

Insgesamt elf Jugendliche nahmen am vergangenen Wochenende teil, um die Fußballregeln zu lernen und im Anschluss an die letzte Einheit eine Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen und einem sportlichen Teil, abzulegen. Im schriftlichen Teil durften bei insgesamt 30 Regelfragen nicht mehr als zehn Fehlerpunkte gemacht werden. Zusätzlich zu diesem theoretischen Teil wurde die Fitness auf den Prüfstand gestellt, indem die Anwärter unterschiedliche Distanzen (50, 100 und 1000 Meter) in bestimmten Zeiten zurücklegen mussten.

Alle haben bestanden

Alle Teilnehmer haben den Lehrgang bestanden, die SG freut sich nun über elf neue Schiedsrichter, wie der Verein mitteilt. „Unser Dank gilt Kai Schneider und Thorsten Kaatz für die Idee und die Durchführung, für die fürsorgliche Bewirtung an den Veranstaltungstagen und – last but not least – den elf Jugendlichen, die ein ganzes Wochenende geopfert haben, um sich in den Dienst des Fußballs zu stellen“, betont SG-Schriftführerin Jutta Willmann.