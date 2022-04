Ems-Coach Balderi wäre mit Remis in Sendenhorst zufrieden

Christian Deistler und Oliver Hollmann bescherten dem SV Ems Westbevern einen 2:1-Sieg im Hinspiel gegen die SG Sendenhorst. „Es war unsere beste Saisonleistung“, blickt Trainer Andrea Balderi zurück und wünscht sich so eine Vorstellung auch am Sonntag im Rückspiel beim Tabellenvierten. „Den fünften Rang wollen wir in den noch ausstehenden vier Begegnungen festigen.“

Sicher ist, dass Kilian Neufend (fünfte Gelbe Karte), Christian Deistler und Christian Nosthoff fehlen werden. Der Einsatz von Julian Knappheide und weiteren Akteuren entscheidet sich erst am Spieltag. „Wir werden aber eine schlagkräftige Mannschaft stellen, die der SG alles abverlangt. Mit einem Remis wäre ich unter den Voraussetzungen durchaus zufrieden“, so Übungsleiter Balderi weiter.