Ems nun punktgleich mit Primus Handorf Zweiter

Henrik Schlunz (2), Lars Wewelkamp, Christian Nosthoff und Jannik Döbbeler sorgten mit ihren Treffern dafür, dass A-Kreisligist SV Ems Westbevern seiner Favoritenrolle gegen den Tabellenvorletzten FC Münster 05 gerecht wurde und durch den 5:0 (1:0)-Kantersieg zurück in die Erfolgsspur fand. Nun liegen die Grün-Weißen punktgleich mit Spitzenreiter Handorf auf Rang zwei.

Von der ersten Minute an merkte man den Gastgebern an, dass sie nach zuletzt zwei Niederlagen gewillt waren, die erwartete Reaktion zu zeigen. Münsters guter Torhüter vereitelte zunächst beste Tormöglichkeiten von Michael Licher, Hendrik Schlunz und Adrian König. So dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe Schlunz das Leder in die lange Ecke zum Führungstreffer bugsierte. Auf der anderen Seite war Kilian Neufend zur Stelle.

Die spielbestimmende Mannschaft blieben die Gastgeber auch nach der Pause. Lars Wewelkamp erzielte mit einem an Hendrik Schlunz verschuldeten Foulelfmeter das 2:0 (63.). Für die Vorentscheidung sorgte Schlunz (73.). Christian Nosthoff (85.) und der eingewechselte Jannik Döbbeler (88.) mit einem Schlenzer machten den Deckel auf den sechsten Saisonsieg.

„Unser Sieg ist verdient und geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Akteure haben das umgesetzt, was wir besprochen haben. Die Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt und wir haben Geduld bewahrt. Wenn man ein Haar in der Suppe sucht, dann waren es die ausgelassen Tormöglichkeiten. Daran werden wir weiter arbeiten“, sagte Andrea Balderi nach der Begegnung.

Ems: Neufend – F. Engberding, Wewelkamp, C. Nosthoff, Hollmann (74. P. Nosthoff) – Schange (79. Knapp­heide), König, J. Nosthoff, Tewes (55. Weimann) – H. Schlunz , Licher (77. Döbbeler). Tore: 1:0 H. Schlunz (45.+2), 2:0 Wewelkamp (63./Foulelfmeter), 3:0 H. Schlunz (73.), 4:0 C. Nosthoff (85.), 5:0 Döbbeler (88).