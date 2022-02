Ems Westbevern gewinnt 5:0 gegen Eintracht Münster II

Ems Westbevern gewann ein Vorbereitungsspiel gegen Eintracht Münster II mit 5:0. Der A-Kreisligist kam gegen den B-Ligisten in beiden Halbzeiten aber nur schwer in die Gänge.

Ems-Trainer Andrea Balderi war froh, dass seine Mannschaft doch noch Spielpraxis sammeln konnte, nachdem erst der TuS Hiltrup II und dann GW Amelsbüren kurzfristig passen mussten. Eintracht Münster II (Kreisliga B) sprang ein. A-Ligist Westbevern siegte mit 5:0 (2:0) und blieb damit auch im zweiten Testspiel ohne Gegentor. „Es war heute eine gute Einheit. Wir haben auch einige Treffer aus dem Spiel heraus erzielt, was mich sehr gefreut hat“, sagte Balderi. Ihm standen nur 13 Akteure zur Verfügung, darunter Feldspieler Kilian Neufend, der als Torwart aushelfen musste. Er zeigte zwei Paraden. Der SV Ems kam schleppend in die Partie, ehe Nils Engberding mit dem 1:0 den Bann brach (18.). Adria König erzielte noch vor der Pause das 2:0 (34.). Erst in der Schlussphase erhöhten Hendrik Schlunz (80.), König (84.) und Nils Engberding (89.) mit einem Foulelfmeter auf 5:0.