Ems Westbevern gewinnt bei Borussia Münster

Philip Schange (22.), Nils Engberding (36.) und Michael Licher (45.) erzielten die Tore zum 3:1 (3:1)-Erfolg des SV Ems Westbevern beim Bezirksligisten Borussia Münster. Die Gastgeber waren lediglich durch den ehemaligen Emser Hannes John erfolgreich. Nach nur drei Trainingseinheiten bot das Team von Trainer Andrea Balderi eine gute Gesamtleistung. „Die Akteure haben in den 90 Minuten läuferisch und spielerisch das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Und da wir die sich bietenden Tormöglichkeiten genutzt haben, geht der Erfolg in Ordnung. Es war ein guter Start in die Vorbereitungsphase“, freute sich der Westbeverner Übungsleiter. Unter dem Strich war es eine ansehnliche und abwechslungsreiche Begegnung, in der auf beiden Seiten auch bestimmte Abläufe ausprobiert wurden.