Ems Westbevern gewinnt mit starkem Torwart beim FC Greffen

Die kleine Negativserie ist gestoppt: Ems Westbevern gewann beim FC Greffen mit 2:1. Großen Anteil an dem Erfolg hatte Torhüter Christian Budde.

Julian Knappheide (33.) und Nils Engberding (72.) brachten Fußball-A-Kreisligist Ems Westbevern mit ihren Toren zum 2:1 (1:0)-Sieg beim FC Greffen nach zuvor zwei Niederlagen in Folge wieder auf Erfolgskurs. Das Team von Andrea Balderi, das am Freitagabend unter anderem auf die Offensivkräfte Adrian König und Hendrik Schlunz verzichten musste, gewann die umkämpfte Partie durch Leidenschaft und hohen Einsatz. Spielerisch lief es nicht so rund.

„Wir haben heute sehr viel Glück gehabt, denn Greffen hatte eine Vielzahl an Tormöglichkeiten, bei denen sie auch an unserem starken Torwart Christian Budde gescheitert sind“, sagte Balderi. „Mit einem Remis hätten wir auch leben können. Bedauerlich ist die Verletzung von Lars Wewelkamp. Die Mannschaft hat für ihn den Sieg geholt.“

Knappheide besorgte nach einer Ecke von Daniel Schlunz die Emser Pausenführung. Greffen vergab den möglichen Ausgleich (39.). Lebhafter wurde die Partie nach dem Seitenwechsel, als Greffen Druck ausübte. Daraus ergaben sich zwischen der 46. und 60. Minute fünf sehr gute Tormöglichkeiten. Budde verhinderte zunächst den Ausgleich. Geschlagen war der Emser Keeper in der 66. Minute, als Tom Rabe zum 1:1 traf. Der Treffer des eingewechselten Nils Engberding fiel zum passenden Zeitpunkt für die Westbeverner. Die hatten danach Glück, dass Budde abwehrte (75.) und Greffen nur die Latte traf (87.).

SV Ems: Budde – Kötter, O. Hollmann, Knappheide, A. Hollmann – Neufend, C. Nosthoff, Wewelkamp (13. N. Engberding, 75. F. Engberding), D. Schlunz – Licher, Schange. Tore: 0:1 Knappheide (33.), 1:1 Rabe (66.), 1:2 N. Engeberding (72. ).