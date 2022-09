Ems Westbevern hofft auf nächsten Husarenstreich

In der 2. Runde des Kreispokals gelang den Fußballern des SV Ems Westbevern gegen Landesligist BSV Roxel eine Überraschung. Gelingt heute im Achtelfinale eine Wiederholung gegen Bezirksligist VfL Wolbeck?

Vier Siege in der Kreisliga A, dazu als vorläufiges Sahnehäubchen der 2:0-Erfolg im Kreispokal gegen den BSV Roxel haben große Euphorie rund um das Sportgelände in Vadrup entfacht. Dort will das Aufgebot von Trainer Andrea Balderi heute Abend um 19 Uhr den Erfolgsweg im Achtelfinale gegen den VfL Wolbeck fortsetzen.

„Doch es wird um so schwerer, auch gegen den spielstarken Tabellensiebten der Bezirksliga zu bestehen, weil viele Anhänger einen weiteren Husarenstreich erhoffen“, so der Übungsleiter.„Ich sehe natürlich auch für uns Möglichkeiten durch konzentrierte Abwehrarbeit und schnelles Umschaltspiel, den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Es ist für uns alle ein weiteres Bonusspiel, das jeder Akteur genießen soll. Priorität hat aber die Meisterschaft.“

Balderi rotiert bei der Aufstellung ein wenig, da einige Spieler angeschlagen sind. Der Einsatz von Hendrik Schlunz und Adrian König ist fraglich. Fehlen werden André Hollmann und Tim Müller.