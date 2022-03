Ems Westbevern mit Selbstvertrauen gegen Wundertüte

Mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen in Folge geht der SV Ems Westbevern am Sonntag (15 Uhr) ins Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Münster 08. „Wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht“, sagt Andrea Balderi, der Trainer des A-Kreisligisten. Stammkeeper Christian Budde ist wieder fit. Lars Wewelkamp, Adrian König und Christian Nosthoff haben ihre Prellungen auskuriert. Alexander Menke fällt wohl verletzt aus, Christian Deistler fehlt urlaubsbedingt. „Uns steht ein spielstarker Gegner gegenüber. Die 08-Reserve ist von der Aufstellung her eine Wundertüte. Man weiß nicht, was drin ist“, so Balderi. „Ich hoffe, dass wieder viele Zuschauer da sind.“ Das Hinspiel gewann der SV Ems mit 4:3.