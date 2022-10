Ems Westbevern steht wieder an der Spitze

Westbevern

Am zurückliegenden Wochenende lief es für die A-Liga-Fußballer des SV Ems Westbevern wie geschnitten Brot. Durch die Punkteteilung des 1. FC Gievenbeck II gegen den SV Mauritz und den eigenen 3:1-Erfolg in Füchtorf sind die Grün-Weißen wieder an die Tabellenspitze geklettert.

-ni-