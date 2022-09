Ems Westbevern stürmt mit 6:0 bei Eintracht Münster an die Spitze

Mit dem 6:0 (2:0)-Sieg bei Eintracht Münster ist Ems Westbevern an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A1 gestürmt. Die Gäste kamen mit dem extrem kleinen Platz sehr gut zurecht. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat heute vieles gut umgesetzt, Spielfreude und Einsatz gezeigt“, lobte Trainer Andrea Balderi. „Dass wir so gut dastehen in der Tabelle, hat sich die Mannschaft erarbeitet. Wir wollen weiter oben mitmischen.“

Die erste gute Aktion hatte allerdings die Eintracht. Ems-Torhüter Kilian Neufend war zur Stelle. Nachdem Michael Licher eine Chance vergeben hatte (10.), drückte zwei Minuten später Jan Nosthoff das Leder zum Führungstreffer über die Linie. Die Angriffe über die Flügel und das schnelle Umschaltspiel zeichneten die Westbeverner an diesem Tag aus.

Hendrik Schlunz erzielte das 0:2 (24.) und spät das 0:3 per Elfmeter (81.) sowie das 0:4 (85.). Adrian König (88.) und Christian Deistler in der Nachspielzeit machten das halbe Dutzend voll. Der Sieg der Gäste war auch in dieser Höhe verdient.

SV Ems: Neufend – Kötter, Chr. Nosthoff, Wewelkamp (46. F. Engberding), Knappheide – N. Engberding (73. Deistler), Licher, J. Nosthoff (83. Ungruhe), Schange (83. Menke) – König, Schlunz. Tore: 0:1 J. Nosthoff (12.), 0:2, 0:3, 0:4 H. Schlunz (24., 81./FE, 85.), 0:5 König (88.), 0:6 Deistler (90.+2).